شكرا لقرائتكم خبر بومبيو: ما يزال لدينا الكثير لوقف استفزاز طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ما يزال لديها مزيد من العمل في الأسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على استفزاز دول الشرق الأوسط.

وأوضح في تصريحات لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية اليومية، «حرصنا على أن يكون لديهم أقل قدر ممكن من الدولارات (إيران) والموارد لبناء برنامجهم النووي، سنواصل الضغط خلال الأسابيع المقبلة، ما يزال هناك عمل للحد من قدرتهم على استفزاز دول المنطقة».

وأكد بومبيو عزم الولايات المتحدة تشديد عقوباتها ضد طهران على خلفية ما وصفه بسياسة «القمع السياسي» الذي يمارسه النظام الإيراني ضد معارضيه.

وأشار في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، إلى أن طهران حاولت، بعد المظاهرات التي شهدتها المدن الإيرانية قبل عام، إخفاء أدلة أعمالها القمعية القاسية بواسطة الرقابة وأساليب الترهيب، وقطع خدمات الإنترنت.

ونوه إلى أن السلطات الإيرانية ما تزال ترفض إجراء تحقيقات مستقلة في أعمال القتل المرتكبة خلال تلك الفترة، مضيفا «لكننا لن ننسى ضحايا النظام، وستواصل الولايات المتحدة مساهمتها في محاسبة المسؤولين، وستعلن الأسبوع المقبل عن إجراءاتها اللاحقة بحق الضالعين في أعمال القمع، من أجل تحقيق العدالة للشعب الإيراني الذي طالت معاناته أكثر من غيره من اضطهاد جمهورية إيران الإسلامية».

وأعرب الوزير الأمريكي عن أمله أن تنضم جميع الدول لندائهم الموجه إلى النظام الإيراني بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.