الجيش البوركيني يقتل 12 إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن جيش بوركينا فاسو قضاءه على 12 عنصرا إرهابيا ردا على مقتل 14 جنديا الأربعاء الماضي، في كمين في إقليم أودالان في منطقة الساحل.

وقال الجيش البوركيني في بيان، إن 12 إرهابيا قتلوا في عملية عسكرية في منطقة الساحل ردا على الكمين الذي استهدف قواته الأسبوع الماضي، وأودى بحياة 14 جنديا وثمانية مدنيين، مشيرا في سياق آخر إلى أن قواته تدخلت لاحتواء حريق نشب في سوق غاييري في المنطقة الشرقية .

يذكر أن الهجمات الإرهابية التي بدأت عام 2015م في بوركينا فاسو، تركزت في البداية في منطقة الساحل، شمال وشرق البلاد المتاخمة لمالي والنيجر، ووصلت تدريجيا إلى مناطق أخرى من البلاد.