شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى في تفجير بمقديشو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -



مقديشو - أ ف ب

أفادت الشرطة الصومالية وشاهد عيان، الثلاثاء، بأن رجلاً فجر نفسه في مطعم بمقديشو، مخلفاً 5 قتلى ونحو 10 جرحى، موضحة أن الهجوم كان في مطعم قرب مبنى للشرطة في العاصمة الصومالية.

وأكد الضابط محمد عبد الرحمن الذي كان موجوداً في مكان التفجير مقتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط شرطة وأصيب أكثر من عشرة بجروح. وقال إن من بين الجرحى الذين نُقلوا إلى المستشفى عدة أشخاص «أصيبوا بجروح خطيرة».

وقال شاهد العيان إن عشرات الزبائن كانوا في المطعم عندما فجر الرجل نفسه، مضيفاً: «أصيب كثير من الناس في الداخل وشاهدت شخصياً جثتين»، واصفاً حالة الفوضى في المنطقة التي وقع فيها الانفجار الذي قال إنه «دمر كل شيء».

لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي تشن على نحو متكرر هجمات ضد أهداف حكومية ومدنيين في مقديشو.