شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري يكشف عن ضوابط دخول مواطني سلطنة عمان إلى الدولة عبر المنافذ البرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قال الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات خلال الإحاطة الإعلامية، الثلاثاء، إنه منذ الإعلان عن فتح الحدود البرية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، وصلتنا استفسارات عدة حول آلية دخول مواطني السلطنة إلى الدولة عبر المنافذ البرية.

وأوضح الدكتور سيف الظاهري أن هناك اشتراطات يجب اتباعها قبل الدخول إلى أراضي الدولة، وذلك لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بهدف توفير أقصى معايير الصحة والسلامة لجميع القاطنين على أرض دولة الإمارات.

وأضاف أنه يجب على الشخص القادم من سلطنة عمان، إبراز نتيجة فحص PCR سلبية عند المنافذ البرية، مؤكداً ضرورة إجراء الفحص في المختبرات المعتمدة لدى السلطنة، كما يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الفحص 48 ساعة من تاريخ إجرائه.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تزود الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بقائمة المختبرات المعتمدة في سلطنة عمان وأي تحديثات ترد في حينه، حيث سيتم إجراء الفحص اللازم الفوري في المنفذ البري، وفي حالة النتيجة إيجابية، سيتم إجراء فحص PCR وإرجاع الشخص إلى السلطنة لحين ظهور النتيجة السلبية، في حال ذلك، سيسمح له بالدخول. كما يجب التأكد من تثبيت تطبيقات المتابعة الصحية من قبل الجهات المعنية في المنفذ قبل السماح للشخص بالدخول.

وطالب أيضاً، من الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب النظام المعمول به في كل إمارة على أن تكون مسؤولية التحقق من التطبيق على الجهات المحلية المعنية.

وأورد الظاهري أنه على الزائر التعهد بإجراء الفحوصات المطلوبة، وهي فحص PCR في اليوم الرابع إذا كانت مدة البقاء في الدولة أكثر من 4 أيام. وفحص PCR في اليوم الثامن إذا كانت مدة البقاء في الدولة أكثر من 8 أيام. وفحص PCR في اليوم الثاني عشر إذا كانت مدة البقاء في الدولة أكثر من 12 يوماً، أما للأشخاص الذين يودون التنقل بين إمارات الدولة، في حال الدخول إلى إمارة أبوظبي قدوماً من إمارة أخرى، فعليه الإقرار في نقطة الدخول إلى إمارة أبوظبي بجميع التفاصيل حسب الإقرار، وسيطبق البروتوكول المحلي للإمارة.

وأضاف أنه سيطلب من كل زائر التوقيع على الإقرار عند منفذ الدخول، ولا يسمح بدخول أي شخص يرفض توقيع الإقرار، ويجوز لرب الأسرة توقيع نموذج إقرار واحد عن باقي أفراد الأسرة إذا كانت صلة القرابة من الدرجة الأولى، ويجوز لشخص يتجاوز سنه الـ 18 عاماً توقيع الإقرار نيابة عن قريب له من الدرجة الثانية إذا كان هذا القريب يقل عمره عن الثامنة عشرة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أن عدداً من الإجراءات قبل الشروع في السفر إلى الدولة، مثل تعقيم الأمتعة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية. كما ننصح المصابين بالأمراض المزمنة، وكبار السن بعدم السفر وذلك لضمان صحتهم وسلامتهم.

للمزيد : الكشف عن 5 محاور ملزمة مع اقتراب المناسبات الوطنية واحتفالات رأس السنة