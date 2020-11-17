شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تبني قواعد سعرية جديدة.. والسيولة 1.6 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

واصلت الأسهم المحلية مسيرتها الخضراء، الثلاثاء، مع ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للجلسة الرابعة توالياً بنسبة 0.17% وسوق دبي للجلسة الثالثة توالياً بنسبة 0.79%، على وقع المزيد من عمليات الشراء لـ«القيادية» في البنوك والعقار والتي انطلقت من مستويات متدنية، مواصلة تأسيس قواعد سعرية جديدة.

وشهد سوق أبوظبي 20 صفقة كبيرة، بقيمة 656.2 مليون درهم من خلال التداول على 66.7 مليون درهم، توزعت بواقع 11 صفقة على «أبوظبي الوطنية للتأمين» بـ180 مليون درهم عبر التداول على 39.14 مليون سهم، و9 صفقات على سهم «اتصالات» بقيمة 476.168 مليون درهم، عبر التداول على 27.587 مليون سهم.

واخترق سهم «إعمار العقارية» مستوى 3 دراهم بارتفاعه 2.34% مواصلاً بذلك صدارة تداولات سوق دبي المالي، بينما اقتربت «أبوظبي الأول» من مستوى 13 درهماً بعد إقفاله عند 12.92 درهم، وارتفع 0.31%. وأغلق «الدار» عند مستوى 2.8 درهم، من خلال ارتفاعه 2.94%.

وعزز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم بسهم «إعمار العقارية» إلى 12.17 مليون سهم في جلسة الثلاثاء، و3.2 مليون سهم في «الدار العقارية».

واستقطبت الأسهم 1.6 مليار درهم من السيولة، منها 1.25 مليار درهم في أبوظبي، و348.9 مليون درهم في دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 480.4 مليون سهم، توزعت بواقع 259.8 مليون سهم في أبوظبي، و220.6 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 21 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7698 صفقة.

سوق دبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي مجدداً بنسبة 0.79% إلى مستوى 2317.31 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 2.18% معززاً بمكاسب «إعمار العقارية» 2.34% و«إعمار مولز» 1.74% و«ديار» 0.36% و«داماك» 5.66% فيما واصل «الاتحاد العقارية» التراجع بنسبة 0.38% في حين استقر «إعمار للتطوير» من دون تغيير.

وارتفع قطاع البنوك 0.3% بعد ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.48% و«دبي الإسلامي» 0.23%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.28% نتيجة ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.94% و«شعاع كابيتال» 1.09% مع استقرار «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

وعلى العكس، انخفض قطاع النقل 0.23% بفعل انخفاض «أرامكس» 0.5% بينما ارتفع «الخليج للملاحة» 1.7% واستقر «أرامكس» من دون تغيير.

سوق أبوظبي

بدوره ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.17% إلى مستوى 4960.13 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والصناعة والسلع.

وزاد قطاع البنوك 0.24% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.31 % و«أبوظبي التجاري» 0.32%، على الرغم من انخفاض «أبوظبي الإسلامي» 0.86%.

كما ارتفع قطاع العقار 2.7% نتيجة ارتفاع «الدار» 2.94% مقابل نزول «رأس الخيمة العقارية» 1.63%.

وصعد قطاع الاستثمار هامشياً 0.09% بدعم من ارتفاع «إشراق» 4.06% في وقت انخفض «العالمية القابضة» 0.1% واستقرار «الواحة كابيتال» من دون تغيير.

وعلى العكس، هبط قطاع الطاقة 0.27% نتيجة هبوط «طاقة» 1.4% و«دانة غاز» 0.75% على الرغم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.88%.

توجه السيولة

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي بقيمة 133.74 مليون درهم مغلقاً عند 3.05 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» مستقطباً 52 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 4.24 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 31 مليون درهم وأقفل عند 10.4 درهم.

وتصدر «اتصالات» تداولات سوق أبوظبي بقيمة 502 مليون درهم مغلقاً عند 17.16 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بقيمة 195.45 مليون درهم ليغلق عند 2.8 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بـ180 مليون درهم وأقفل عند 4.6 درهم، بينما اجتذب «أبوظبي الأول» 114.14 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 12.92 درهم.

وسجل «داماك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 5.66% مغلقاً عند 1.12 درهم، بينما سجل «اكتتاب» التراجع الأكثر بنسبة 1.66 درهم، ليغلق عند 0.177 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 84.8 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بواقع 5.3 مليون درهم محصلة بيع العرب و2.35 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و73.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 22.93 مليون درهم كمحصلة شراء الأجانب و16.98 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 7.37 مليون درهم كمحصلة بيع للعرب و 32.4 مليون درهم كمحصلة بيع للمواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 810 ملايين درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 34.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي و775.36 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 810 ملايين درهم محصلة بيع، منها 34.7 مليون درهم محصلة بيع في دبي و775.36 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.