شكرا لقرائتكم خبر عن 9 توصيات برلمانية لضبط منظومة بنوك الدم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لمراجعة قوانين بنوك الدم، وأن يتم إصدار قانون ينظم عمل بنوك الدم والرقابة عليها، ويوحد جهة الإشراف والرقابة على المنظومة، وطالب عدد من النواب بأن يتضمن القانون الجديد إجراءات تحفز وتشجع المواطنين على التبرع بالدم. ونستعرض أهم الضوابط والإجراءات المقترحة من اللجنة لضبط المنظومة، وذلك كالتالى: 1 – إصدار تشريع جديد لتنظيم بنوك الدم الحكومية والخاصة. 2 – إنشاء هيئة موحدة للإشراف والرقابة على بنوك الدم على مستوى الجمهورية. 3 – وضع ضوابط وإجراءات لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم. 4 - التصدي للعشوائية ومنع التلاعب وتجريم الإتجار فى الدم. 5 – مطالب بتنظيم عملية التبرع الانتقائى وتوزيع بنوك الدم على المحافظات. 6 – ضبط أسعار "قرب الدم". 7 - إنشاء شبكة معلومات لمعامل الدم ومُشتقات البلازما. 8 - إنشاء قاعدة بيانات لمتبرعى الدم ومُشتقاته. 9 - إنشاء نظام معلومات مركزي يُبين مدى توافر أكياس الدم ومُشتقاته لخدمة المحتاجين إليها خاصة فى الطوارئ والحوادث.

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