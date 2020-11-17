الصومال تنضم إلى الداعمين للعملية المغربية في الكركارات

انضمت الصومال، اليوم الثلاثاء، إلى الداعمين لتدخل المغرب لحماية أمنه، وتأمين حرية التنقل بينه، وموريتانيا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصومالية، اليوم: “تعرب حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية عن وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كافة الإجراءات، التي تتخذها لحماية أمنها، وسيادتها على أراضيها” عند معبر الكركارات على الحدود بينها، وموريتانيا، داعية إلى “الحفاظ على أمن المواطنين، وانسياب الحركة المرورية، والتجارية”.

ويأتي موقف الصومال في إطار ردود الفعل المتضامنة، والمؤيدة لتدخل المغرب لوضع حد لعرقلة “البوليساريو”حركة مرور البضائع، والأشخاص على مستوى المركز الحدودي الكركارات، الذي يعد معبرا حيويا لتدفق المبادلات التجارية بين المغرب، وباقي دول القارة الإفريقية.

وعبرت العديد من الدول العربية، والإفريقية، والمنظمات الإقليمية عن دعمها الكامل للتدخل “المشروع”، الذي قامت به المملكة المغربية لإعادة الأمور إلى طبيعتها في هذه المنطقة العازلة، مدينة في الوقت نفسه، وبشدة، المناورات غير المشروعة، والاستفزازية لانفصاليي “البوليساريو “.