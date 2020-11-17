تشكيلة المنتخب الوطني في مباراة إفريقيا الوسطى

كشف وحيد حاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، عن تشكيلة المنتخب الوطني التي ستواجه مساء اليوم الثلاثاء، منتخب إفريقيا الوسطى.

وتدخل المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب الوحدة بمدينة دوالا بالكاميرون في إطار الجولة الرابعة عن المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا الكاميرون 2021.

التشكيلة

1 ياسين بونو

13 عصام شباك

23 سامي مماي

5 نايف أكرد

6 سايس غانم

20 سفيان أمرابط

16 أيمن برقوق

8 عادل تاعرابت

7 حكيم زياش

19 يوسف النصيري

2 أشرف حكيمي

دكة الإحتياط:

12 منير الكجوي

22 هشام المجهد

4 زهير فضال

3 حمزة منديل

10 أمين حارث

11 فيصل فجر

15 زكارياء بوخلال

17 أشرف بنشرقي

18 نسيم بوجلاب

21 سفيان رحيمي

14 جواد ياميق

ويواجه المنتخب المغربي، بعد أقل من ساعة من الآن، منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا الكاميرون 2022.

ويستقبل منتخب إفريقيا الوسطى مباراة المغرب في دولة الكاميرون، نظرا إلى عدم جاهزية ملعبه، ويطمح أسود الأطلس بقيادة المدرب وحيد حليلوزيتش إلى تحقيق الفوز، والتأهل إلى كأس إفريقيا المقبل، ومن جانبه يسعى منتخب إفريقيا الوسطى إلى تعويض خسارته أمام الأسود، الأسبوع الماضي، والإبقاء على حظوظه في التأهل.

ويتصدر أسود الأطلس ترتيب المجموعة الخامسة بـ7 نقاط، أمام موريتانيا الثانية بـ5 نقاط، وبوروندي في المركز الثالث بـ4 نقاط، ثم إفريقيا الوسطى في الترتيب الأخير بـ3 نقاط.