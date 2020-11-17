هذه حقيقة صفحة “وزارة الداخلية المغربية” على الفيسبوك

نفت مصادر من وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، وجود أي علاقة بين الوزارة وصفحة تحمل اسمها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتم رصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحمل اسم “وزارة الداخلية المغربية”.

وبهذا الخصوص، أكد مصدر موثوق أن وزارة الداخلية، لا تربطها أي صلة بهذه الصفحة، وأن كل ما ينشر عليها لا علاقة له بالوزارة.

وكانت الأخبار الزائفة، قد استنفرت الحكومة مؤخرا، خصوصا تلك المرتبطة بالتدابير المتعلقة بجائحة كورونا، والتي رافقت تدخل الجيش المغربي في معبر الكركرات.