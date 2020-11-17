الاتحاد البرلماني العربي يؤيد الاجراءات التي اتخذها المغرب في الكركارات

تتواصل الردود العربية المؤيدة للعملية، التي نفذتها القوات المسلحة الملكية في الكركارات، إذ عبر الاتحاد البرلماني العربي عن تأييده الإجراءات، التي اتخذتها المملكة لتأمين حرية المرور في منطقة الكركارات.

وأفاد الاتحاد البرلماني العربي، اليوم الثلاثاء، في بيان، اطلع “اليوم 24″ على مضمونه، أنه يتابع بـ”بالغ القلق والأسف، التطورات الأخيرة، التي وقعت في أراضي المملكة المغربية الشقيقة”.

وأعرب اتحاد البرلمان العربي عن قناعته بأن “المساس بأمن، وسلامة الدول هو خروج على المواثيق الدولية، ويهدد الأمن، والسلم الدوليين”، وأكد وقوفه التام إلى جانب “المملكة العربية الشقيقة، في كافة الاجراءات، التي تضمن أمنها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامة مواطنيها”.

ودعا الاتحاد البرلماني العربي إلى ضرورة “الالتزام بالمقررات الصادرة عن المجتمع الدولي، ممثلا في هيأة الأمم المتحدة، وما صدر عنها من قرارات، لغايات إيجاد الحلول لأي صراع في المنطقة”.

كما عبر الاتحاد عن ثقته الكامله في أن “المملكة المغربية الشقيقة، قيادة وشعبا، قادرة على الدفاع عن سيادة ووحدة أراضيها، وسلامة مواطنيها”، وفق البيان نفسه.