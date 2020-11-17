شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الاسرائيلي بانشاء وحدات استيطانية بالقدس الشرقية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 دان رئیس البرلمان العربي عادل العسومي الیوم ، قرار سلطة القوة القائمة بالاحتلال الاسرائیلي بشأن مشروع انشاء 1257 وحدة استیطانیة جدیدة في القدس الشرقیة.

وقال العسومي فى بیان أن "ھذا القرار المدان والخطیر یأتي في سیاق السیاسة الاستیطانیة المرفوضة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة بما فیھا مدینة القدس المحتلة والذي یشكل انتھاكا جسیما لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعیة الدولیة والامعان في تقویض أسس حل الدولتین". وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة اعلان رفض وادانة ھذا المشروع الخطیر والقیام بدورھم لوقف ھذه الجرائم الاسرائیلیة المستمرة بحق الشعب الفلسطیني وأرضه المحتلة وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لوقف ھذه المشاریع.

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