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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدي رغبتها في استكمال مفاوضات سد النهضة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
أبدت مصر اليوم الثلاثاء رغبتها في استكمال مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مع تأكيد ثوابتها بشأن حفظ حقوقها المائية.
وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، في بيان عقب لقاء جمعه بالسفير الإيطالي في القاهرة جيامباولو كانتيني، إن بلاده ترغب في استكمال مفاوضات سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.
وأضاف الوزير أن القاهرة تسعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع بشأن سد النهضة ويلبي طموحات الدول في التنمية.
وكانت دولتا المصب (مصر والسودان) قد أعلنتا، الأسبوع الماضي، فشل المفاوضات مع إثيوبيا (دولة المنبع) وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي.
وعجزت الأطراف الثلاثة عن إحراز تقدم ملموس، بعد استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي استمرت أسبوعا في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
وخلال السنوات الماضية تعثرت المفاوضات أكثر مرة، مع تمسك أديس أبابا بالإسراع في ملء خزان السد ما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتحذير عمل عسكري في ضوء تقلص خيارات القاهرة.
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