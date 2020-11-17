شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وترفض قرار سلطات الاحتلال إنشاء وحدات استيطانية جديدة بالقرب من القدس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: عبرت وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة.

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