شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدعو دول البريكس إلى إنشاء مركز أبحاث مشترك للقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الأخرى المشاركة لبلاده في مجموعة بريكس (البرازيل والهند والصين وجنوب افريقيا) إلى بذل المزيد من الجهود من أجل استكمال إنشاء المركز المشترك لأبحاث اللقاح.

وفي مستهل قمة افتراضية لدول المجموعة، قال بوتين اليوم الثلاثاء إن من المهم تسريع وتيرة تأسيس المركز الذي جرى التخطيط له بالفعل، وقال: "نعتقد أنه من المهم تسريع تشكيل مركز أبحاث وتطوير اللقاحات في بريكس، الذي اتفقنا عليه قبل عامين في قمة جوهانسبرج، بمبادرة من أصدقائنا في جنوب إفريقيا".

وأعرب بوتين عن استعداد بلاده للتعاون مع دول أخرى في إنتاج مصلي كورونا الروسيين.

كانت روسيا قد صرحت باستخدام مصلين روسيين مضادين لكورونا رغم وجود تشكك دولي حيال هذين المصلين اللذين وصفهما بوتين مجددا بأنهما " فعالان وغير خطيرين".