هجوم على قاعدتين لـ"حفظ السلام" بالصومال.. خسائر "ثقيلة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن مسلحون من حركة الشباب الإرهابية، الثلاثاء، هجوما قويا على قاعدتين لقوات مشتركة في محافظة جوبا السفلى جنوب الصومال.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لوسائل إعلام محلية، فقد كانت القاعدتين تضمان قوات صومالية وكينية تعمل ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، وتقعان في منطقتي قوقاني وعبدلابرولي في تلك المحافظة.



ووفق الشهود، فقد سمع دوي تبادل إطلاق النار بين القوات المشتركة ومسلحي الشباب في المناطق القريبة، في مواجهة أسفرت عن خسائر ثقيلة من الجانبين لم يكشفا تفاصيلها.

وقالت ولاية جوبالاند الصومالية، في بيان رسمي، إنها ألحقت خسائر فادحة بصفوف الإرهابيين جراء هذا الهجوم دون الكشف عن تفاصيل الخسائر البشرية.

ويسود الهدوء الآن في المناطق التي شهدت المواجهات المسلحة ولا تزال القوات الكينية والصومالية تتمركز بالقواعد التي تعرضت للهجوم.

وتقاتل حركة الشباب الحكومة في الصومال منذ أكثر من عقد وتنفذ اغتيالات منظمة وهجمات إرهابية وحرب عصابات بعد تحريرها المدن الرئيسية من سيطرتها بالتعاون بين القوات الصومالية والأفريقية والأمريكية.

وتستنفر حركة الشباب الإرهابية عناصرها على كل الأصعدة لزعزعة الاستقرار في البلاد قبيل الانتخابات الصومالية العامة المقرر إجراؤها في شهري ديسمبر/كانون الأول، وفبراير/شباط المقبلين .