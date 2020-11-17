"سيف العرب".. الإمارات تشارك في تدريب عسكري بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت وحدات من القوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، في فعاليات التدريب المشترك "سيف العرب" التي تقام فعاليتها في مصر.

وانطلق فعاليات التدريب المشترك اليوم ويستمر حتى 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية المصرية وبمشاركة عدد من الدول العربية.

واكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة لكلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية والسودان عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية.

فيما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب.

ويعد تدريب "سيف العرب" واحداً من أرقى التدريبات التي تنفذ على مستوى الوطن العربي والذي يعمل على تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة .

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مؤتمر تنسيقي بين قوات الدول المشاركة لتوحيد المفاهيم ونقل الخبرات التدريبية للقوات العربية وكذلك اصطفاف كافة القوات المشاركة بالتدريب.

إلى جانب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتنفيذ كافة المهام التدريبية المخططة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للقوات العربية المشاركة .

ويأتي ذلك التدريب استمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول العربية الشقيقة.