مقتل 20 حوثيا بصنعاء.. وخسائر فادحة للانقلابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 20 عنصرا حوثيا، الثلاثاء، في معارك مع الجيش اليمني بجبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته نفذت كمينا محكما لعناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية التي تم استدراجها إلى إحدى الشعاب في جبهة "نهم"، التي تتصاعد فيها المعارك منذ أسبوعين.



ووفقا للبيان، فقد تم إطباق الحصار على المجموعات الحوثية وقتل 20 عنصرا منها وإصابة آخرين، فيما تم أسر عدد من العناصر الانقلابية.

كما استعادت قوات الجيش الوطني اليمني في العملية، عدد من الآليات القتالية والأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المليشيات.

وأشار البيان، إلى أن المعارك ما تزال على أشدها على امتداد جبهات القتال بنهم، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وتكبدت مليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة جراء تصعيدها العسكري غرب مأرب وصحراء الجوف، حيث شُيعت خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 200 قياديا بارزا منها في صنعاء.

وأقرت المليشيا الحوثية، بمقتل 4 عناصر حوثية بينهم ضابط، تم تشييعهم في محافظة ذمار، جنوب صنعاء.