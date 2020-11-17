لبنانيون لـ"باسيل": إذا بليتم فاستتروا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت تصريحات رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، جبران باسيل، حول الفساد ومليشيا حزب الله انتقادات كبيرة، لما اعتبروه تحريفا عن الحقيقة.

وزعم باسيل، في تصريحات لفضائية "الحدث"، استعداده لترك الحياة السياسية إذا ثبت عليه اتهامات الفساد، إضافة إلى محاولته القول إنه يتمايز ويختلف عن مليشيا حزب الله وأفكارها.

وعقب المقابلة، تصدر في لبنان هاشتاق "# جبران باسيل" الأكثر تداولا، وسط سخرية وانتقادات وتغريدات تناولت تصريحات سابقة له حول تأييده لمليشيا حزب الله في لبنان وأخرى عن ثروته الطائلة التي كونها خلال السنوات الماضية.

وعن فساد "التيار الوطني الحر" الذي تولى وزارة الطاقة منذ أكثر من عشر سنوات، قال النائب في حزب القوات اللبنانية، وهبي قاطيشا، إنه: "على باسيل أن يعترض بحسب القوانين إن أراد المواجهة وأن يثبت بالفعل أن تهمة الفساد هي افتراء عليه".

وأضاف في حديث تلفزيوني أن "الديون في وزارة الطاقة التي كانت طوال السنوات الماضية إما معه أو مع مستشاريه هي إهمال أو فساد أو الاثنان معاً".



وتابع:" إذا نظرنا إلى نتائج عمل الوزارات التي استلمها التيار نكتشف أن 50 مليار دولار من الديون سببها وزارة ​الطاقة​ التي استلمها هو، وبالتالي تمسكه بها اليوم للحصول عليها في الحكومة الجديدة هو خوف من فضيحة ​الفساد​".

من جهته، ردّ النائب السابق، فارس سعيد، على كلام باسيل، قائلا:"ضد تدخل حزب الله بالقتال في سوريا واليمن والعراق"، قائلا "إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا".

وأضاف على حسابه "تويتر"، أنه : "من أقوال رئيس الجمهورية، ميشال عون، عند دخول حزب الله القتال في سوريا "أن تقاتل خارج أرضك أفضل من أن تقاتل داخل أرضك".

وأضاف متسائلاً: "هل يظنّ الوزير باسيل أننا من دون ذاكرة عندما صرّح أنه كان ضد تدخل حزب الله في سوريا؟ هل كان على خلاف مع عمّه؟".

وختم تغريداته بالقول: "إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا".

من جهته، جدّد رئيس "حركة التغيير"، إيلي محفوض، التأكيد على أنه "لا ثقة بمن يوالي مليشيا" في رد منه على قول "باسيل" بأن حزب الله قام بمعركة "جرود عرسال" ضدّ تنظيم "داعش" الإرهابي عندما لم يستطع الجيش اللبناني القيام بها.

وكتب على حسابه "تويتر" قائلا: "كيف نأمَن لسياسي يدّعي أنه رجل دولة ويُشكك بقدرات الجيش اللبناني ويسوّق لأدوار لميليشيا لمجرد أنها مكّنته من السلطة..

وأضاف: أما عبارة "الجيش لم يفعل شيئا" فهي كفيلة وحدها بإسدال الستارة عن أي طموح سياسي.

وتابع: "لا ثقة بمن يوالي مليشيا.. ويُشكك بمؤسسات الدولة اللبنانية ولا ثقة بمن سقطت عنه الشفافية والمصداقية".

وعن رفض باسيل اتهامه بالفساد رغم الحديث عن امتلاكه ثروات، قال الناشط خضر المصري: "قبل مدة قال باسيل إن زوجته تقف في البنك تنتظر دورها كما باقي اللبنانيين للحصول على 200 دولار من البنك وهو في آخر 5 مقابلات إعلامية له نراه كلّ مرة يكون متواجدا في قصر أو بيت مختلف".



وسأل المصري: "لماذا لم تكن تملك كل هذه القصور قبل ست سنوات؟".

وعن التناقض في كلام باسيل، قال إن هناك خلافا بينه وبين حزب الله رغم أنه لطالما كان تفاخر بعلاقته به.

وقال المحامي طارق شندب على حسابه "تويتر" إن "جبران باسيل المصنف إرهابيا والفاسد بموجب قرار الخزانة الأمريكية بعد ظهوره في قناة العربية يكذب ويكذب، هنا يظهر كذبه ودعمه للإرهاب والآن يحاول التنصل منه".

وأضاف: "لطالما تفاخر باسيل مرارا وتكرارا بدعمه لإرهاب إيران ومليشيا حزب الله الإرهابية".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على النائب جبران باسيل، وقبله الوزيران السابقان علي حسن خليل، ويوسف فنيانوس بتهمة الفساد، ودعم حزب الله.