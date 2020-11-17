ولي عهد أبوظبي وعاهلا الأردن والبحرين.. اجتماع ثلاثي الأربعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى أبوظبي، للمشاركة في قمة ثلاثية تعقد غداً الأربعاء.

وتضم القمة الثلاثية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.



وتأتي مشاركة العاهل الأردني في القمة الثلاثية، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ومن المقرر أن تناقش القمة عددا من الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.