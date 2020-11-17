رئيس أذربيجان في قره باغ لأول مرة منذ السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار رئيس أذربيجان إلهام علييف وزوجته الأراضي التي استعادتها بلاده من القوات الأرمينية بعد اشتباكات عنيفة.

والأسبوع الماضي، وقعت باكو ويريفان اتفاق سلام بوساطة موسكو أنهى ستة أسابيع من القتال على ناغورني قره باغ خلفت آلاف القتلى وتسببت بنزوح عشرات الآلاف.



واستقبلت حشود مبتهجة الرئيس إلهام علييف وزوجته مهربان علييفا أثناء جولتهما،الإثنين، في منطقتي جبرايل وفيزولي، حيث ظهرا في زي عسكري في صور ومقاطع فيديو بثتها الرئاسة الأذرية.





وقال علييف، بينما كان يقود سيارة مدرعة من طراز أزيركان أذربيجانية الصنع، "لن يكون هناك وضع حكم ذاتي لقره باغ. أذربيجان بلد موحد".

وأضاف علييف أن الأرمن دمروا كل شيء هنا وسيحاسبون على ذلك أمام المحاكم الدولية، مشيرا إلى بلدة جبرايل المدمرة.

وتابع القول: "انظروا إلى ما فعله العدو الشرير ببلدة جبرايل. كان هدفهم ألا يعود الأذريين إلى هنا أبدًا. لكننا سنعيش هنا. لقد عدنا إلى أرضنا".

وأعلن إقليم ناغورني قره باغ استقلاله عن أذربيجان منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولكن لم يتم الاعتراف به دوليًا، حتى من قبل أرمينيا.





وبموجب الاتفاق الذي احتفلت به أذربيجان وأثار الغضب في أرمينيا، وافقت يريفان على التنازل عن مساحات شاسعة من المنطقة المتنازع عليها لصالح باكو، وكذلك عن أراض أخرى سيطر عليها الانفصاليون الأرمن منذ الحرب المدمرة في التسعينات.

واندلعت الاشتباكات بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، واستمرت على الرغم من جهود فرنسا وروسيا والولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار الذي انهار عدة مرات مع اتهام كل طرف للآخر بارتكاب انتهاكات.