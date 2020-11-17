خمسة قتلى في تفجير انتحاري في مطعم بمقديشو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أفادت الشرطة الصومالية وشاهد عيان أن رجلا فجر نفسه الثلاثاء في مطعم في مقديشو موقعاً خمسة قتلى ونحو عشرة جرحى.

نفذ هذا الهجوم الانتحاري في مطعم بالقرب من مبنى للشرطة في العاصمة الصومالية.

وقال الضابط محمد عبد الرحمن الذي كان متواجدا في مكان التفجير لوكالة فرانس برس "تأكد مقتل خمسة اشخاص بينهم ضابطا شرطة وأصيب أكثر من عشرة بجروح". وقال إن من بين الجرحى الذين نُقلوا إلى المستشفى عدة أشخاص "أصيبوا بجروح خطيرة".

وقال شاهد العيان عبد القادر حسين إن عشرات الزبائن كانوا في المطعم عندما فجر الرجل نفسه.

وقال "أصيب كثير من الناس في الداخل وشاهدت شخصيا جثتين"، واصفا حالة الفوضى في المنطقة التي وقع فيها الانفجار الذي قال إنه "دمر كل شيء".

لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة تشن على نحو متكرر هجمات ضد أهداف حكومية ومدنيين في مقديشو.

سيطرت حركة الشباب على العاصمة الصومالية قبل أن تطردها قوات الاتحاد الأفريقي منها في 2011.