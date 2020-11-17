تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 مداناً بـ«الإرهاب» في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نفذت السلطات العراقية، أمس، حكم الإعدام بحق 21 مداناً بـ«الإرهاب» في سجن الناصرية المركزي (جنوباً)، بعد مصادقة رئاسة الجمهورية، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة «فرانس برس».



وقالت المصادر إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

ومنذ إعلان العراق انتصاره على تنظيم داعش في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات الأحكام بالإعدام ضد عناصر التنظيم. لكنها لم تُنفّذ إلا بحق عدد قليل منهم نظراً إلى أن الأمر يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.

وتعد عملية الإعدام هذه الثانية التي تنفّذ في العام الجاري. وصدرت أحكام إعدام ومئات الأحكام بالسجن المؤبد بحق عراقيين وأجانب بناء على قانون مكافحة الإرهاب الذي يعاقب كل من انضم إلى جماعة إرهابية بالسجن مدة تبدأ من 15 عاماً وصولاً إلى الإعدام.

في عام 2019، نفذت السلطات العراقية الإعدام بحق 100 مدان أي ما يقرب من واحد من كل سبعة إعدامات حول العالم، وفقاً لمنظمة العفو الدولية.

ولم يتم تنفيذ أي حكم بحق الأجانب التابعين لتنظيم داعش المحكوم عليهم بالإعدام، ولا يزال 11 فرنسياً وبلجيكياً بانتظار تطبيق أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في العراق.

ورفضت الحكومة العراقية مراراً تقديم أرقام عن مراكز الاحتجاز أو السجناء، بما في ذلك عدد الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب، على الرغم من أن بعض الدراسات تقدر أن 20 ألفاً محتجزون بسبب صلات مزعومة بتنظيم داعش.