تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غدا الاربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، يصبح غائما على بعض المناطق الشمالية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق، والرياح معتدلة السرعة تنشط تدريجيا بعد الظهر تكون مثيرة للغبار.



وأشار المركز في تقريره اليومي إلى أن حركة الرياح غربية - شمالية غربية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:26 والثاني عند 04:31 والجزر الأول عند الساعة 08:06 والثاني عند الساعة 21:37.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند 11:01 والثاني عند الساعة 00:39 والجزر الأول عند الساعة 17:41 والثاني عند الساعة 06:41.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 22 75 35

دبــي 30 22 75 35

الشارقة 31 21 75 35

عجمان 27 23 85 35

أم القيوين 30 18 75 30

رأس الخيمة 29 20 70 35

الفجيرة 30 21 75 45

العين 30 19 75 25

ليوا 32 18 85 30

الرويس 30 18 90 35

السلع 30 18 90 35

دلما 29 22 80 45

طنب الكبرى 29 22 75 45

طنب الصغرى 29 22 75 45

أبو موسى 29 22 75 45