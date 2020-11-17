شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي يهنئ سلطان عمان باليوم الوطني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هنَّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ50 المجيد، متمنياً للسلطنة دوام الاستقرار والأمان.



وقال اليوم، خلال تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "أهنئ أخي السلطان هیثم وشعب عمان الشقیق بالیوم الوطني الـ50، بین شعبي الإمارات وعمان وشائج عمیقة من الأخوة والمحبة، وعلاقات راسخة نسجتها حكمة القیادة منذ عهد الشیخ زاید والسلطان قابوس رحمهما الله، نتمنى للسلطنة دوام الاستقرار والأمان، وكل عام وأهلنا فيها في عزة ورخاء".

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