شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات المليشيا تتساقط في الجوف والحديدة والان مع التفاصيل
وكان مصدر عسكري يمني أعلن أمس (الإثنين) مقتل مسؤول جهاز الاستخبارات الخاص بالمليشيات مع ستة من مرافقيه خلال معارك دارت بين المليشيات وقوات الجيش الوطني شمال شرق الحزم بمحافظة الجوف.
وفي محافظة الحديدة، أفشلت القوات المشتركة هجوماً حوثياً على مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ووفقاً لمصدر عسكري، فإن المهاجمين الذين قدموا من غرب مدينة الدريهمي تكبدوا خسائر فادحة بالاورح والمعدات ولاذوا بالفرار. ولفت إلى أن المليشيا تلجا دائماً بعد خسائرها إلى توجيه عناصرها في الجبهات الأخرى بشن هجوم على المدنيين، إذ أصيب المواطن عوضه عباقي بطلق ناري حوثي أثناء أداء عمله في مزرعته في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.
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