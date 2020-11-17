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قيادات المليشيا تتساقط في الجوف والحديدة

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جدة - خالد شويل - اعترفت مليشيا الحوثي اليوم (الثلاثاء) بمقتل مسؤول الأمن الوقائي في محافظة الجوف زيد المراني مع عدد من مرافقيه في مواجهات مع قوات الجيش اليمني. وذكر ناشطون يمنيون أن جثث المراني ورفاقه وصلت إلى صنعاء وستنقل خلال الساعات القادمة إلى مسقط رأسه في صعدة، مؤكدين أن المليشيا تتكبد خسائر فادحة في المعارك التي تفتعلها في مأرب والجوف والحديدة.

وكان مصدر عسكري يمني أعلن أمس (الإثنين) مقتل مسؤول جهاز الاستخبارات الخاص بالمليشيات مع ستة من مرافقيه خلال معارك دارت بين المليشيات وقوات الجيش الوطني شمال شرق الحزم بمحافظة الجوف.

وفي محافظة الحديدة، أفشلت القوات المشتركة هجوماً حوثياً على مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، ووفقاً لمصدر عسكري، فإن المهاجمين الذين قدموا من غرب مدينة الدريهمي تكبدوا خسائر فادحة بالاورح والمعدات ولاذوا بالفرار. ولفت إلى أن المليشيا تلجا دائماً بعد خسائرها إلى توجيه عناصرها في الجبهات الأخرى بشن هجوم على المدنيين، إذ أصيب المواطن عوضه عباقي بطلق ناري حوثي أثناء أداء عمله في مزرعته في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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