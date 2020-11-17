شكرا لقرائتكم خبر عن على ماذا اتفقت حماس وفتح في القاهرة ؟ والان مع التفاصيل
وأضافت أن قيادات حماس تعهدت للمسؤولين في القاهرة بوقف أي استفزاز على معبر رفح الحدودي، على أن تدرس مصر فتح المعبر أمام حركة البضائع والمركبات، فيما قال مصدر مسؤول في حركة فتح إن الحوار لا يزال جاريا بين الحركتين في القاهرة دون أن يكشف عن تفاصيل أجندة الاجتماع وما جرى التوافق عليه من نقاط، وما هي نقاط الخلاف التي تدور بشأنها هذه الاجتماعات حتى الآن.
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