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على ماذا اتفقت حماس وفتح في القاهرة ؟

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جدة - خالد شويل - يواصل اليوم (الثلاثاء) وفدا حركتي فتح وحماس اجتماعاتهما في القاهرة لليوم الثالث على التوالي مع مسؤولين أمنيين في جهاز المخابرات المصرية، في إطار الاتفاق على عقد مصالحة شاملة بين جميع الفصائل الفلسطينية. وأفادت مصادر مقربة من الاجتماع بأنه تم التوافق مبدئياً بين الوفدين على عقد مصالحة فلسطينية شاملة بحضور كل الفصائل، يليها تحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة، على أن تبادر حركة حماس بالتنسيق مع الفصائل في غزة لتفادي التصعيد مع إسرائيل.

وأضافت أن قيادات حماس تعهدت للمسؤولين في القاهرة بوقف أي استفزاز على معبر رفح الحدودي، على أن تدرس مصر فتح المعبر أمام حركة البضائع والمركبات، فيما قال مصدر مسؤول في حركة فتح إن الحوار لا يزال جاريا بين الحركتين في القاهرة دون أن يكشف عن تفاصيل أجندة الاجتماع وما جرى التوافق عليه من نقاط، وما هي نقاط الخلاف التي تدور بشأنها هذه الاجتماعات حتى الآن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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