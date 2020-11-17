شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تخلي مخيماً عشوائياً لمهاجرين في باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخلت الشرطة الفرنسية صباح الثلاثاء مخيماً عشوائياً لمئات المهاجرين، دون وثائق إقامة قانونية، يقع بين طرق سريعة في ضاحية سان دوني، المحاذية لباريس، وقريباً من ملعب «ستاد دو فرانس».

وبدأت السلطات عملية إجلاء وإيواء مهاجرين في عدة مراكز أُعدت لاستقبالهم وصالات رياضية في ضواحي باريس، وسط انتشار كبير للشرطة، حيث كان المهاجرون يسيرون بهدوء نحو الحافلات.

وأحصت جمعية «فرانس تير دازيل» التي تعمل لصالح الدولة، نحو 2400 مهاجر كانوا لا يزالون يعيشون في اليوم السابق في هذا المخيم الذي توسع بانتظام منذ آب/أغسطس عند تقاطع طريق سريع، بالقرب من أكبر ملعب في البلاد.

وقال قائد شرطة باريس ديدييه لالمان للصحفيين إن وجود «هذه المعسكرات غير مقبول». وأوضح أنه «تجري هذه العملية لضمان إيواء الأشخاص الذين هم في وضع قانوني وأن من هم في وضع غير قانوني لا يعتزمون البقاء في البلاد». ورحب وزير الداخليّة الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة بهذه العملية.

وأوضح أليكس جوفروا وهو موظف في مركز سيدر التابع لجمعية «سكور كاثوليك»، لمساعدة طالبي اللجوء، «إنه حقًا أسوأ مخيم شاهدناه منذ عدة سنوات» متسائلاً عما إذا المخيم القادم لن يكون «أكثر بعداً عن باريس وبعيداً في الضواحي وأكثر صعوبة».

وتجمع عدد كبير من الأشخاص بالقرب من قناة سان دوني بانتظار أن تقلهم الحافلات. وسيخضع في البدء كل شخص لاختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مراكز الفحص وضعتها الوكالة المحلية للصحة، قبل أن يتم وضع من ثبتت إصابته في العزل أو نقل من نتيجته سلبية إلى مراكز الإيواء.

ومن المقرر أن تقل 70 حافلة المهاجرين بينما أقامت السلطات 26 مركزاً لإيوائهم. (وكالات)