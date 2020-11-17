شكرا لقرائتكم خبر عن ورقة ضغط جديدة لترامب.. اكتشاف مئات الأصوات غير المحتسبة في جورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ذكر موقع «فوكس نيوز» الأمريكي أن عملية إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا، كشفت عن وجود 2600 صوت لم يتم احتسابها، في الانتخابات الأمريكية، ما يعد ورقة ضغط جديدة لدى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وأكد ترامب مراراً «وجود وجود تزوير في الانتخابات». وأعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرغر قبل أيام، أن «الولاية ستعيد فرز أصوات المقترعين في الانتخابات الرئاسية بالكامل يدوياً».

وأظهرت عملية إعادة فرز الأصوات في مقاطعة فلويد بولاية جورجيا «وجود 2600 صوت لم يتم احتسابها، من بينها 800 صوت لترامب».

وقال رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة فلويد لوك مارتن، إن «الحادث مقلق»، لكنه أكد أيضاً أنه «الأمر لا يشكل مشكلة واسعة الانتشار».

من جهته ألقى رافينسبيرغر باللوم على المسؤولين عن عملية الاقتراع في مقاطعة فلويد، لافتا إلى أنهم «نسوا أن يدخلوا تلك الأصوات من شريحة ذاكرة إلى آلة مسح بطاقات الاقتراع».

ولا تزال الأصوات المكتشفة غير كافية لسد فجوة الـ14 ألف صوت بين ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال رافينسبيرغر إن «المقاطعات الأخرى لم تعثر حتى الآن على أصوات لم تحتسب»، لافتاً إلى أن «أرقام إعادة الفرز تتطابق بشكل كبير مع الأرقام الأصلية».

وفي حال خرج بايدن منتصراً في عملية إعادة الفرز بولاية جورجيا، فسيحسم 16 صوتاً انتخابياً.

يذكر أن الموعد النهائي لإعادة فرز الأصوات في مقاطعات الولايات (159 مقاطعة) هو الأربعاء 18 تشرين الثاني /نوفمبر في منتصف الليل.

ويرفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام الديمقراطي بايدن، ورفع بدلاً من ذلك عدة دعاوى قضائية في ولايات حاسمة، لمحاولة دعم مزاعمه عن تزوير واسع في عمليات التصويت.