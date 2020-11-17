شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو»: الانسحاب المتسرع من أفغانستان «ثمنه باهظ جداً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، الثلاثاء، من أن انسحاباً متسرعاً للحلف من أفغانستان سيكون «ثمنه باهظاً جداً» مع خطر تحول هذا البلد «مجدداً إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين» وذلك بعد الإعلان الأمريكي بهذا الشأن.

وقال ينس ستولتنبرج: «أفغانستان تواجه خطر التحول مجدداً إلى قاعدة للإرهابيين الدوليين الذين يخططون وينظمون هجمات في بلداننا ويمكن أن يعلن تنظيم«داعش» مجدداً في أفغانستان (خلافة) الرعب التي خسرها في سوريا والعراق» وذلك رداً على رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب جنود أمريكيين منتشرين في أفغانستان.

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