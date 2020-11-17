شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوروبي: الاهتمام باليورو كعملة احتياطي في تزايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المدير المالي وعضو مجلس الإدارة بآلية الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، الثلاثاء، إن الاهتمام باليورو كعملة احتياطي يتنامى، وإن العملة الموحدة يتزايد النظر إليها على أنها بديل للدولار الأمريكي.

ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة في الأشهر الأخيرة بفضل مؤشرات تماسك في مواجهة أزمة كوفيد-19 وتأسيس صندوق تعافي لمساعدة الدول التي تضررت من الجائحة بشدة. وقال كالين أنيف يانس إنه يلحظ اهتماماً متزايداً باليورو كعملة احتياطي، وإن ذلك الاهتمام يتجلى في الطلب القوي من بنوك مركزية عالمية على مبيعات السندات في الآونة الأخيرة.

على صعيد متصل، قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي إن زيادة الإنفاق العام في أوروبا لاحتواء الركود الناجم عن الجائحة لن تؤثر في القدرة على تحمل أعباء الدين حتى وإن تراكمت ديون ضخمة على بعض أعضاء منطقة اليورو.

وتسجل الحكومات عجزاً قياسياً هذا العام لكي تبقى اقتصاداتها في حالة من النشاط وسط إجراءات عزل جزئية وسيتجاوز الدين العام السنة الحالية 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مع توقعات بزيادة بسيطة في عامي 2021 و2022.

وقال لمحطة آر.تي.بي البرتغالية «نعم، الدين العام سيزيد، ولكن في ظل أسعار الفائدة المنخفضة جداً وفي إطار البيئة الاقتصادية الكلية، ينبغي أن يكون التقييم أمراً قابلاً للاستدامة».(رويترز)