شكرا لقرائتكم خبر عن «ويتشيز» يثير غضب الباكستانيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار مسلسل على الإنترنت يدور حول مجموعة من النساء اللواتي ينتقمن من الرجال، ردود فعل عنيفة في باكستان، حيث تمنع قواعد الرقابة الصارمة عروضاً مماثلة من الظهور على شاشات التلفزيون.

وصُوّر مسلسل «تشوريلز» أو «ويتشيز» باللغة الإنجليزية، أي ساحرات، في كراتشي لكنه عُرض عبر خدمة للبث التدفقي تتخذ مقرها في الهند، وهو يروي قصة أربع نساء افتتحن وكالة تحقيقات سرية تحت غطاء متجر ملابس للقبض على أزواج خونة.

وتغطي وقائع المسلسل مواضيع لم يجر التطرق إليها قبلاً، مثل علاقات المثليين والاستغلال الجسدي وهيمنة الذكور وهوس باكستان بالبشرة الفاتحة.

لذلك، تسبب المسلسل بضجة بين الكثير من جمهوره عبر الإنترنت، غالبيتهم من الباكستانيين الأثرياء الذين يمكنهم تحمل رسوم الاشتراك في المنصة، لكنه أثار غضب المحافظين عندما بدأت مقاطع تنتشر على وسائل التواصل.

وقالت الممثلة مهر بانو «عندما قرأنا جميعنا النص لأول مرة فكرنا في أنفسنا «هل يسمح لنا حتى بالقيام بذلك؟».

تؤدي بانو دور زبيدة، وهي شابة من عائلة فقيرة وتقليدية تحب الملاكمة لكنها ممنوعة من ممارسة الرياضة.

وأوضحت لوكالة «فرانس برس»:«كنا نعرف ما كنا نسير باتجاهه، وعلمنا بأن شيئاً كهذا سيثير الكثير من الكراهية».

ونص المسلسل نادر ويركز على النساء في باكستان، حيث غالباً ما تقتصر العروض على العلاقات المتوترة بين الزوجات غير العاملات وحمواتهن المتطلبات.

وقال المخرج البريطاني-الباكستاني عاصم عباسي الذي كتب المسلسل المؤلف من 10 حلقات «قبل ذلك، لم أسمع أو أشاهد هؤلاء النساء على شاشات التلفزيون أو المنصات الرقمية أو في السينما، رغم أني كنت أعرف أنهن موجودات».

وواجه عباسي اتهامات بـ «تجميل صورة الفسق»بمجرد بدء بث المسلسل خصوصاً بعد انتشار مقطع منه على وسائل التواصل.

وصور هذا المقطع شخصية سيدة أعمال ناجحة ناقشت الحاجة إلى تقديم تنازلات لرئيسها في العمل من أجل الحصول على ترقية.

وسحبت «زي5» لاحقاً المسلسل مؤقتاً بعدما تلقت شكوى من هيئة التلفزيون الباكستاني.