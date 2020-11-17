مصر تبدي رغبتها في استكمال مفاوضات سد النهضة

أبدت مصر رغبتها في استكمال مفاوضات سد النهضة مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة.

وأكد د. محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأوضح عبد العاطى خلال لقاءه أمس السفير الإيطالي في القاهرة جيامباولو كانتيني لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية أنه استعرض مع السفير الايطالى الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات وموقف مصر المرن للوصول لإتفاق عادل .

وأكد عبد العاطى خلال اللقاء رغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل و ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأشار الوزير إلى أنه تم مناقشة موقف المشروع المقدم من الجانب الإيطالي كمنحة لمصر تحت عنوان "المعرفة المائية" والذي يهدف لبناء القدرات الإدارية والفنية للقائمين على إدارة المياه في مصر ودول حوض النيل في إطار دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية ، كما تم عرض النجاح الذى حققه المشروع الممول من الاتحاد الأوربي بقيمة 6 مليون يورو فى مجال تأهيل وتطوير البنية التحتية للري والمطبقة في محافظتي الفيوم والمنيا بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه.

وأوضح عبد العاطى المجهودات المبذولة لتحديث البنية التحتية بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة ليستقبل المتدربين الأفارقة من جميع الدول الافريقية، مع استعداد الوزارة لتنظيم دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة يتم عقدها قبل أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده في أكتوبر 2021 وعرض نتائج هذه الدورة خلال جلسات الإسبوع.