شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى يدعو عبد الوهاب عبد الرزاق لحضور جلسته الافتتاحية في ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عادل العسومي، رئيس البرلمان العربى، دعوة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي بتاريخ 12/ 12 /2020، والتى يوافق يوم انعقادها ذكرى تأسيس البرلمان العربي.

ومن جانبة أشاد رئيس مجلس الشيوخ بدور البرلمان العربي وأكد على دعمة للبرلمان العربي خلال الفترة القادمة فى جميع المجالات، كما قدم التهنئة لعادل العسومي رئيس البرلمان العربي بانتخابه رئيسا للبرلمان العربي، وأيضا قدم التهنئة للنائب علاء عابد لانتخابه النائب الأول للبرلمان العربي، ومحمد اليماحي كنائب تاني .

كما قدم العسومي التهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق لانتخابه رئيس لمجلس الشيوخ المصري، مشيدا بالإنجازات التى تحدث في مصر حاليا والتطوير الذي يحدث فيها من تطور إقتصادي وفى البنية التحتية وأيضا تطور فى العلاقات العربية والاوربية والدولية وتحول مصر لدوله متقدمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الشعبين المصري والبحريني زالشعوب العربية كلها محبه للسلام وتنبذ العنف .

واختتم العسومي كلمته بأن البرلمان العربي خلال الفترة القادمة سيعمل على تدعيم الملف المصري في جميع المحافل الدولية، وستكون مهمته الحفاظ على تماسك الامه العربية ومصر هي قلب العروبة النابض .

جاء ذلك فى تصريحات لعلاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، على هامش زيارة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والوفد المرافق له لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، والتى تناولت عدد من القضايا الهامه، منها التنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ خاصة فى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والخطاب المعتدل والقضايا الخاصة بالشئون العربية ذات الإهتمام المشترك.

وتقدم عابد بالتهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق لاختياره رئيسا لمجلس الشيوخ، وأكد أنه خلال الفترة القادمة سيتم التنسيق بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ المصري في الملفات الهامة وأيضا الدبلوماسية البرلمانية والتحرك خارجيا فى المحافل الدولية فى زيارات مشتركة في بين البرلمان العربي ومجلس الشيوخ، في تحركات محورية كثيرة خارجيا للبرلمان العربي، وسيتبني البرلمان العربي هذا الملف تبنيا كاملا من حيث التحرك الخارجي وإقامة علاقات دبلوماسية مع جميع البرلمانات لوضع الصورة الحقيقية لمصر والأمة العربية.