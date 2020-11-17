شكرا لقرائتكم خبر عن جدل بلجنة لائحة مجلس الشيوخ حول مادة الشعبة البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اجتماع لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المنعقد اليوم الثلاثاء، جدلاً حول المادة الخاصة بالشعبة البرلمانيّة، ومشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولى.

ولفتت مصادر إلى أن هناك اتجاها لتنظيم الشعبة البرلمانية بحسب ما يتفق عليه هيئة مكتبى مجلسى "الشيوخ و النواب"، ومن المتوقع إما حسمها في نهاية الاجتماع أو إحالتها للجنة الصياغة مرة أخرى.

وأقرت مواد الإصدار، بأن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي يشارك في التشريع و يمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور و في القانون و في اللائحة المرافقة.

يُشار إلي أن الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، أكد عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وقال إسماعيل، إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.