شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: سيكون هناك تعاون مع البرلمان العربى للدفاع عن قضايا الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أنه سيكون هناك تعاون وثيق ما بين المجلس والبرلمان العربى للدفاع عن قضايا الأمة العربية، لافته إلى ان اللقاء شهد حديث مودة وتفاهم لدعم العلاقة بين البرلمان العربى ومجلس الشيوخ، قائلاً: " نحن داعمون ومساندين للبرلمان العربى ورئاسته الحكيمة ولن نألوا جهد فى المشاركة الفاعلة".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء رئيس البرلمان العربى عادل العسومى، والوفد المرافق له، والذى ضم نائبا رئيس البرلمان علاء عابد ومحمد أحمد المياحى، فضلا عن النائبة المصرية شادية خضير.

وفى مستهل اللقاء، رحب عبد الرازق برئيس البرلمان العربى، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ يعتزم تعزيز أواصر التعاون مع البرلمان العربي في إطار دعم خطوات البرلمان العربى لاستكمال مسيرته الطويلة فى الدفاع عن القضايا العربية وكل ما يجمع البرلمانات العربية.

ومن جانبه، قال رئيس البرلمان العربى عادل العسومى إن البرلمان العربى يفخر بعلاقته الوطيدة بمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومواقفها الداعمة لقضايا العمل العربى المشترك، مضيفا أن مصر تتمتع بمكانة مرموقة وخاصة برئاسة الرئيس السيسى.

وأضاف العسومى، أن هذا اللقاء سيتمخض عنه تعاون كبير بين البرلمان العربى ومجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيكون عمليا وملموسا للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وتابع العسومى إن البرلمان العربى يحرص بشدة على التعاون مع مجلس الشيوخ ودعم القضايا التي تتبناها مصر التى هى أساس الأمة العربية ونعتمد دوما عليها، مؤكدا دعم خطوات مصر للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأعرب العسومى عن أمله فى أن تكلل جهود مصر فى هذا الصدد بالتوفيق والنجاح، مشددا على أن البرلمان العربى يتوافق كليا مع سياسات مصر للدفاع عن قضايا الأمة العربية، كما أنه حريص على استمرار مثل هذه اللقاءات لتعزيز أواصر التعاون مع مصر.