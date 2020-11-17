شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يعلن إلغاء احتفالية فوزه بالانتخابات البرلمانية ويقرر إنفاق تكاليفها في أعمال خيرية تفيد أهالي دار السلام والبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلغاء احتفالية فوزه في الانتخابات البرلمانية، وإنفاق تكاليف الحفل في أعمال خيرية تفيد أهالي دائرته بدار السلام والبساتين محافظة القاهرة. ووجه محمد تيسير مطر ، في بيان منذ قليل نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" التحية لأهالي دائرته، واصفا إياهم بأصحاب الفضل.

وقال:"تحية تقدير واحترام وشكر من قلبي إلى أهلي بدار السلام والبساتين، فمهما شكرت لن أوفيكم حقكم عن ما قدمتموه لي، فأنتم أصحاب الفضل بعد الله في نجاحي، وأدعو الله أن يجعلني عند حسن ظنكم بي، فحبكم ومساندتكم هما رأس مالي في حياتي السياسية والشعبية".

بيان النائب محمد تيسير مطر

وقرر النائب محمد تيسير مطر إلغاء الاحتفالات بفوزه في الانتخابات البرلمانية وإنفاق تكاليفها في أعمال خيرية تفيد أهالى دائرته قائلا :"وبهذه المناسبة السعيدة، أعتذر إلى كل من أراد أن يحتفل بي وأقدر مشاعرهم جميعا وأشكرهم على تفهمهم لوجهة نظري في تحويل أموال الاحتفالات إلى أي عمل خيري ينتفع به المجتمع لخدمة أهالينا ومساندته، وتحية من كل قلبي لكل رجل وسيدة وشاب وفتاة وإلى أصحاب الهمم على ما قدموه لي".

وتابع:" تحية إلى زملائي النواب الذين نالوا ثقة الأهالي وفازوا بالمقاعد الفردية. وبنفس القدر أقدم التحية إلى أخوتي وزملائي الذين لم يحالفهم الحظ، فهم أخوة لنا جميعًا وأدعوهم إلى التعاون يد بيد لخدمه أهالينا.

ووجه الشكر إلي من بذل مجهودا في عملية الانتخابات البرلمانية وإخراجها بهذا الشكل الجميل، قائلا :"وشكر خاص إلى القضاة والمستشارين لإشرافهم على الانتخابات، وإلى رجال الشرطة والقوات المسلحة لما قاموا به من تأمين سير الانتخابات وسلامه الناخبين، وإلى رجال الصحافة والإعلام على الجهد لتغطية العملية الانتخابية".

واختتم محمد تيسير مطر بقوله :"أكرر شكري لأصدقائي لتقبلهم وجهة نظري بتحويل أموال الاحتفالات إلى العمل الخيري..وفقنا الله لخدمة مصرنا الحبيبة وأهالينا الأعزاء".

جدير بالذكر أن محمد تيسير مطر أطلق السبت الماضى قبل إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية مبادرة "شتاء دافئ" تستهدف توزيع 30 ألف بطانية و30 ألف للأهالى دار السلام والبساتين ومصر القديمة، احتفالا بانتهاء الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان.

وقال حزب إرادة جيل فى بيان السبت الماضى : "مع بداية فصل الشتاء وللعام الخامس على التوالى واصل شباب حزب إرادة جيل جهودهم على قدم وساق فى توزيع البطاطين والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا فى العديد من المناطق، وذلك استكمالاً لمبادرة (شتاء دافئ) برعاية محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب ومن منطلق إيمانهم الكامل بدورهم المجتمعي وبضرورة مد يد العون لأهلنا بدار السلام والبساتين ومصر القديمة تم توزيع 30 ألاف بطانية و30 ألف شنطة مواد غذائية ".