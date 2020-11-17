شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. رئيس البرلمان العربي يهنئ رئيس الشيوخ ويؤكد مكانة مصر بقيادة السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، منذ قليل، وفدا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي. وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بوفد البرلمان العربي مؤكداًً أنه سيكون هناك تعاون وثيق بين مجلس الشيوخ و الاتحاد البرلماني العربي.

و قال "عبدالوهاب": إنه يمثلنا اخوة افاضل و البرلمان سيقوم بدعم أواصر الثقة، و نامل فى اتخاذ مزيد من الخطوات استكمالا للمسيرة الطويلة للكيان الراقي العظيم الذي يجمع بين البرلمانات العربية.

بدوره أشاد عادل العسومي رئيس البرلمان العربي بموقف مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعمها للقضايا الاقليمية، قائلا: "مصر لها مكانة مرموقة برئاسة مصر فخامة الرئيس السيسي بل وخاصة في قلوبنا".

و اضاف العسومي في كلمته : " نقدم الدعم ونثمن دور جمهورية مصر لما تقوم به من خطوات لدعم و الدفاع عن قضايا الامة العربية".

وشدد العسومي علي حرص البرلمان العربي التعاون والتنسيق مع جمهورية مصر العربية ونتمنها لها النجاح في خطاها ، مؤكدا دعم القضايا التي تتبناها مصر و سيكون هناك تعاون ملموس مع القاهرة والمنطقة العربية