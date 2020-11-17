شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهابية تستخدم تطبيقات إلكترونية بالخارج لنشر خطابها التحريضي المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسسيها وهي تعمد للسيطرة الدعوية بالغرب، لذلك اعتمدت الجماعة على المراكز والجمعيات الإسلامية التى يتم إنشاؤها وفق قوانين تلك البلاد، وتستهدف الجماعة من هذه المراكز أن تكون نقطة تجنيد للمسلمين فى أوروبا وأمريكا، خاصة وأنها توهم المسلمين بالخارج أنها تخشى على العربى المهاجر من ضياع الهوية الدينية فى المجتمعات المفتوحة، فتقوم تلك المراكز بتقديم محتوى تتغلغل من خلاله بفكرها المتطرف.

ولفت أبو السعد إلى أن هناك دراسة صادرة عن "مركز تريندز للبحوث والاستشارات"، على مخاطر قيام جماعة الإخوان الإرهابية بتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية لنشر التطرف والكراهية وتجنيد الشباب لتنفيذ أعمال عنف وإرهاب، خصوصاً في أوروبا، محذرة، من خطورة التطبيق الهاتفي المعروف باسم «يورو فتوى» الذي أطلقه المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، التابع لمنظّر الإخوان يوسف القرضاوي، واصفة محتوى التطبيق، الذي دخل حيز العمل قبل عامين، معتبرة أنه الوسيلة الجديدة للجماعة لنشر الفكر المتطرف والكراهية والعنف فضلا عن تجنيد الشباب لصفوفهم

ولفت إلى أن الإخوان تستغل المراكز الإسلامية التابعة لها بالخارج لتكون نقطة ارتكاز فى تجميع عناصر الجماعات ولوبى ضغط فى المناطق التى يكثر فيها المسلمون لصالح قضية الإخوان المركزية ومن ثم استغلالها فى تعزيز فرص الاستقواء بالخارج ، ولا مانع من المشاركة فى عملية جمع الأموال، كما تقوم تلك المراكز بحماية برامج وأنشطة التنظيم الدولى التى تتم من داخلها.