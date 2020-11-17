شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية بالبرلمان" تطالب المجتمع الدولى بوقف توسع الاستيطان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، عن استنكارها قرار إسرائيل طرح عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة قرب مدينة القدس بهدف تغيير الواقع السكانى والعبث بالهوية الفلسطينية الأصلية.

وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم، أنها تدين هذه القرارات الباطلة التي تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتطالب اللجنة المجتمع الدولى وهيئاته بموقف حاسم لوقف الاستيطان الإسرائيلي بدولة فلسطين الشقيقة، والقيام بواجباتهم ومسئولياتهم الدولية والقانونية والأخلاقية في وقف هذه القرارات التي تسعى لتغيير الهوية الديموجرافية على الأراضى الفلسطينية العربية.

كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قد أدانت، إعلان إسرائيل عن مناقصات لبناء استيطاني جديد في القدس الشرقية، وقالت الخارجية، في بيان، إن "إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة، جنوب شرق القدس المحتلة، ضربة قاضية لحل الدولتين"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وطالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بإلغاء قرارها طرح مناقصة البناء، وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان: "يتوجب على الحكومة الإسرائيلية إظهار رؤية ومسؤولية، بدلا من النشاط الاستيطاني، وعليها التراجع عن القرارات السلبية في مثل هذا الوقت الحرج والحساس".‎

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية أفادت بأن مسؤولين في بلدية القدس وسلطة الأراضي الإسرائيلية طُلب منهم تحديد وإطلاق خطط البناء في أحياء المدينة الواقعة خارج الخط الأخضر، قبل أداء بايدن اليمين كرئيس للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل.

يشار إلى أن الخط الأخضر هو لفظ يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967.