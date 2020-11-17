شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء اجتماع لجنة لائحة الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الصياغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل اجتماع لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة، بعد أن انتهت لجنة الصياغة من مناقشتها.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع اليوم حسم بعض المواد الجدلية، ومنها تشكيل الائتلافات النيابية، كماهو معمول به بمجلس النواب، فضلا عن حسم مسأله إرسال مشروع القانون إلي مجلس الوزراء ليقوم بدوره بارساله لمجلس النواب، أم ارساله مباشرة إلي مجلس النواب.

وقال أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان، إن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.

وحول ميعاد مناقشة الجلسة العامة لمشروع اللائحة علق الأمين العام لمجلس الشيوخ بتأكيده أنه إذا انتهت اللجنة الخاصة لاعداد اللائحة من مناقشتها يوم 17 وكذا مجلس الدولة من مراجعه مشروع القانون قبل يوم 29 نوفمبر – الموعد المحدد للجلسة العامة - بوقت كاف من الممكن أن يُدعي المجلس للانعقاد قبل ذلك، بما يمكن من عرضها علي مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 15 ديسمبر، قائلاً : بنحاول قدر الإمكان اللحاق بالفصل التشريعي الأول.

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان، عدم وجود أي تضارب في الاختصاصات بين مجلسي الشيوخ والنواب، مشيرا إلى أن بينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس علي اللوائح، وهو ما تم مراعاته في مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.