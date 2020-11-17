قتلى وجرحى في هجوم انتحاري على مطعم في العاصمة الصومالية

محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو- (بي بي سي):
أفادت الشرطة الصومالية بمقتل خمسة أشخاص وإصابة عدد آخر في هجوم إنتحاري بالعاصمة مقديشيو.
وحسب المعلومات الأولية الواردة فإن مهاجما فجر نفسه عند مطعم يقع بالقرب من مركز للشرطة، ويقول الشهود إن العشرات من الأشخاص تواجدوا بالمطعم وقت الإنفجار إما للحصول على وجبات طعام أو الاحتماء بداخله بسبب الظروف الجوية وهطول الأمطار بغزارة.
ولم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم، ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها حتى الآن.
يذكر أن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تشن هجمات في الصومال منذ عقد من الزمان.
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