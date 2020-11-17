21 نوفمبر.. إعادة تشغيل الطريق الدولي "النفق- شرم الشيخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، والاستعدادات الخاصة بتشغيل الطريق الدولي "النفق- شرم الشيخ"، المقرر تشغيله يوم السبت الموافق 21 نوفمبر الجاري.

واستمع المحافظ لعرض توضيحي لموقف تطوير المنشآت الصحية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن 13 وحدة صحية و3 مستشفيات.

وأكد المحافظ، أنه سيجري الانتهاء من أعمال تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات، في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لبدء العمل بنظام التأمين الشامل بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق النظام.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات الواقية، وتفعيل التباعد الاجتماعي، واستخدام المطهرات، ورش المنشآت الخدمية والحكومية ودور العبادة وجميع المنشآت التي يرتادها الجمهور.