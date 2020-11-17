اليونسكو تسعى لإعادة إعمار جامع النوري الذي دمره تنظيم الدولة في الموصل

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (بي بي سي):
أطلقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، اليونسكو، مسابقة دولية لإعادة إعمار جامع النوري الأثري في الموصل، بعد أن تم تدميره على يد عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية".
واشتهر هذا الجامع منذ قرون بمئذنته الحدباء ، وهو المكان الذي أعلن فيه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة عن إقامة ما وصفه بدولة "الخلافة" في عام 2014.
لكن مسلحي التنظيم دمروا الجامع بعد ثلاث سنوات في عام 2017 ، عندما اقتربت القوات العراقية وقوات التحالف الدولي من الوصول إليه خلال معركة طرد تنظيم الدولة الإسلامية من الموصل.
ولم يتبق من الجامع التاريخي سوى قاعدة المئذنة وقبة تدعمها بضعة أعمدة.
وتمت دعوة المهندسين المعماريين والمهندسين في جميع أنحاء العالم لتقديم خططهم لإعادة بناء وإحياء المسجد والمجمع المحيط به.
وطُلب من المشاركين فى المسابقة إنتاج تصميمات متوافقة مع العمارة التقليدية للمدينة القديمة.
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