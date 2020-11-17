الخميس.. فصل التيار عن 3 مناطق بدمياط للصيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
أعلن قطاع كهرباء دمياط، فصل التيار عن عدة مناطق في مدينة دمياط والقرى التابعة لها، لإجراء صيانة دورية للمحولات، الخميس المقبل، من التاسعة صباحًا وحتى الانتهاء من أعمال التطوير.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن مناطق الفصل تشمل طريق المحور والسيالة والعنانية والزنانيري، ومن المقرر قطع التيار عن منطقة الشهابية يوم الجمعة.
وأهابت الشركة، بالمواطنين الاستعداد للتعامل مع آثار الصيانة الدورية حسب البرنامج الشهري.
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