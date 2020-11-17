رومانيا: 8262 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في رومانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8262 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.
خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت صحيفة "رومانيا جورنال" - على موقعها الإلكتروني - أن حصيلة وفيات "كورونا" بلغت 9261 شخصًا؛ بعد تسجيل 186 حالة وفاة جديدة
الوباء حتى الآن.. مؤكدة أن هناك 497 مريضًا أصيبوا بالفعل بالفيروس ثبتت إصابتهم مرة أخرى.
كما أشارت الصحيفة إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 373 ألفًا و474 حالة على مستوى البلاد.. تعافى منها 253 ألفا و244 حالة منذ بدء تفشي
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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