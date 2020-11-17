الصين: البحث عن مصدر كورونا قد يشمل دولًا ومناطق عدة

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، اليوم الثلاثاء، جميع الدول إلى تبني موقف إيجابي، وتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات لدفع أعمال البحث عن مصدر فيروس "كوفيد-19".
جاء هذا التصريح اليوم، تعليقًا على دراسة حديثة أجراها المعهد الوطني للسرطان في مدينة ميلانو الإيطالية تتحدث أن كوفيد-19 بدأ ينتشر في إيطاليا في سبتمبر من العام الماضي، قبل اكتشاف أول إصابة بالمرض هناك بخمسة أشهر، لافتة إلى أن ذلك قد يعيد تشكيل تاريخ الوباء.
علمية معقدة وعملية متواصلة، قد تشمل العديد من الدول والمناطق، وأن الصين ستواصل المشاركة بنشاط في البحث العلمي العالمي بهذا الخصوص وستتعاون مع المجتمع الدولي للتوصل إلى مصدر الفيروس ومكافحة الوباء.
وقال جيان إن كشف مصدر الفيروس قضية
وحول العلاقات الصينية الأسترالية، أشار جيان إلى أن بلاده لم تكن ترغب في وجود الصعوبات الخطيرة الحالية التي تواجه العلاقات الثنائية، مؤكدا أن بكين غير مسؤولة عن هذا الوضع على الإطلاق.
القليلة الماضية، يتبين أن البعض في أستراليا ما زالوا متمسكين بما وصفها بـ "عقلية الحرب الباردة والتحيزات الأيديولوجية، ويعتبرون تنمية الصين تهديدا لبلادهم، ومن ثم تبنوا سلسلة من الأقوال والأفعال الخاطئة تجاهها، وهذا هو السبب الجذري للوضع الصعب في العلاقات بين الجانبين".
وأضاف جيان أنه باستعراض العلاقات الثنائية في السنوات
وكانت الصين فرضت مؤخرا إجراءات تقييدية على مجموعة متنوعة من السلع المستوردة من أستراليا، فيما اعتبر وزير التجارة الأسترالي "سايمون برمنجهام" أن "الكرة في ملعب الجانب الصيني بشأن الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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