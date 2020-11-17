بلجيكا: لقاح كورونا سيكون مجانيًا وغير إلزامي

أكد وزير الصحة البلجيكي فرانك فان دنبروك اليوم /الثلاثاء/ أن اللقاح المرتقب لفيروس "كورونا" المستجد سيكون مجانيًا وغير إلزامي.
وأشار فان دنبروك - في تصريحات إعلامية - إلى أن السلطات المعنية تعمل على إعداد خطة تهدف إلى توفير اللقاح لـ70% من الشعب البلجيكي.. حسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.
كما شدد على أن الأمر لن يحدث بسرعة، " ولن تتوفر الكميات الكافية من الجرعات للجميع في بادئ الأمر و نريد إعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للإصابة"، على حد قوله.
ورفض الوزير البلجيكي تأكيد أي موعد لحصول بلاده على الجرعات اللازمة لبدء حملات التلقيح.
يُذكر أن معدلات تفشي وباء "كورونا" لا تزال مرتفعة نسبيًا في بلجيكا، رغم ميلها المستمر إلى الانخفاض، إذ بلغ عدد الإصابات الإجمالية حتى اليوم 535 ألفا و 871 إصابة وعدد الوفيات 14616 شخصًا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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