العسومي يُؤكد مساندة البرلمان العربي لمصر في الدفاع عن مصالحها

أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، دعم ومساندة البرلمان العربي لمصر في الدفاع عن مصالحها وحقوقها المشروعة في المحافل الدولية كافة.



جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بحضور النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، والنائب محمد اليماحي، نائب رئيس البرلمان العربي، بمقر وزارة الخارجية، وذلك لمناقشة عدد من قضايا العمل العربي المشترك ومستجدات الأوضاع في العالم العربي.



ذكر البرلمان العربي - في بيان اليوم - أن سامح شكري أكد في بداية اللقاء عن ثقته في اضطلاع

الرئاسة الجديدة للبرلمان العربي بمسؤولياتها في ضوء الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة، مُشيداً بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا ومصالح الشعوب العربية والتعبير عن تطلعاته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.



من جانبه عبر عادل بن عبد الرحمن العسومي عن تقدير البرلمان العربي وتثمينه العالي لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لمؤسسات العمل العربي المشترك بوجه عام وعلى وجه الخصوص البرلمان العربي.



كما عبر عن شكره وتقديره للوزير شكري في كل

ما تقدمه وزارة الخارجية المصرية للبرلمان العربي من الدعم والمساندة، مؤكداً أن ما يلقاه البرلمان العربي من دعم من جانب جمهورية مصر العربية ليس بغريب على قلب الأمة العربية النابض، باعتبارها مرتكز وقاعدة الأمن القومي العربي والشقيقة الكبرى التي لا تبخل عن دعم ومساندة والوقوف بجانب كافة الدول العربية والتصدي للدفاع عن قضاياها الهامة والاستراتيجية.



وأكد رئيس البرلمان العربي استمرار البرلمان العربي في دعم ومساندة مصر في الدفاع عن مصالحها وحقوقها المشروعة في كافة المحافل الإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات والوقوف ضد كل من يحاول المساس بأمنها وسيادتها وحقوقها التاريخية من خلال الدبلوماسية البرلمانية، مشيرا إلى أن البرلمان العربي وضع خطة عمل إستراتيجية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة خدمة لقضايا الأمة العربية والدفاع عن مصالحها.