الكرملين: نُتابع عن كثب ما يحدث في بيلاروسيا ونأمل باستقرار الأوضاع

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين يتابع عن كثب ما يحدث في بيلاروسيا وأنه يأمل أن يرى هذا البلد مستقرا ومزدهرا ومتحررا من أي تأثير خارجي.



وردا على سؤال حول ما إذا كان

الكرملين قلقا بشأن استمرار المواجهة المدنية في بيلاروسيا قال بيسكوف "نحن بالتأكيد نتابع عن كثب ما يحدث في بيلاروسيا فهي دولة حليفة ونحن بالتأكيد نريد أن نراها هادئة ومستقرة ومزدهرة، وألا يكون هناك أي تأثير خارجي عليها"، وذلك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.



واندلعت الاحتجاجات في بيلاروسيا عقب الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على نحو 80 بالمائة من الأصوات، واعتبرت المعارضة البيلاروسية أن هذه الانتخابات غير نزيهة ونتائجها مزورة.