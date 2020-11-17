فلسطين: 1158 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 11 وفاة و1158 إصابة جديدة بكورونا و774 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفاة في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 6 حالات
مجمل الإصابات.
وفيما يخص حالات التعافي فقد سجلت 426 حالة في الضفة الغربية وإن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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